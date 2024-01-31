Кержаков — о переходе Игнатьева в сербский клуб: «Ничего особенного из себя «Железничар» не представляет»

Бывший игрок «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о переходе нападающего Ивана Игнатьева в сербский «Железничар».

По мнению эксперта, несмотря на то, что «Железничар» сейчас располагается внизу турнирной таблицы чемпионата Сербии, у 25-летнего россиянина есть возможность себя показать.

«Ничего особенного из себя «Железничар» не представляет. Но обратить на себя внимание можно в любой команде. Главное — как будет выступать сам игрок», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

Напомним, в нынешнем сезоне Игнатьев также представлял «Сочи», в футболке которого провёл 18 матчей, забив два гола и отдав одну результативную передачу.