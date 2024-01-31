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Журналист оценил шансы Тикнизяна уехать в Европу

31 Января 2024 • 11:49 Комментировать

Переход защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна в европейский клуб этой зимой маловероятен. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Грач Хачатрян.

По словам инсайдера, есть клубы в Европе, которые заинтересованы в подписании армянского футболиста. Однако вероятность сделки в зимнее трансферное окно очень мала.

Ранее сообщалось об интересе петербургского «Зенита» к Тикнизяну. Стороны вели переговоры, однако не смогли согласовать детали трансфера.

В нынешнем сезоне чемпионата России защитник провел 16 поединков за «железнодорожников». Тикнизян отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Наир Тикнизян
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