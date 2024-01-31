Сборная России поздравила Быстрова с юбилеем

Сегодня, 31 января, празднует день рождения бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Владимир Быстров. Пресс-служба национальной команды поздравила экс-игрока с 40-летием.

«Поздравляем бронзового призера Евро-2008 с днем рождения! Желаем Владимиру побольше улыбок, гармонии во всем и успехов!» - говорится в публикации сборной страны.

Напомним, что Владимир завершил игровую карьеру в 2018 году. Помимо «Зенита» он отметился выступлениями за «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно». За сборную России Быстров сыграл 47 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.