Агент Сулейманова: «Можно практически с уверенностью говорить, что Шапи — полноценный игрок «Ариса»

Греческий «Арис» должен будет выкупить у «Краснодара» нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова, так как футболист провёл необходимое для этого количество матчей.

По словам агента 24-летнего игрока, уже сейчас можно называть Сулейманова полноценным игроком «Ариса».

«Данная опция должна быть подтверждена, но есть определённая дата, до которой это должно случиться. Опция в контракте действительно вошла уже в состояние активации. Поэтому можно практически с уверенностью говорить, что Шапи — полноценный игрок «Ариса», — цитирует агента «Матч ТВ».

В текущем сезоне Сулейманов провёл за «Арис» 20 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 2 миллиона евро.