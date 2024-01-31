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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Арустамян: «Любой топ-клуб РПЛ захочет подписать Миранчука»

31 Января 2024 • 11:03 Комментировать (1)

Журналист Нобель Арустамян поделился мнением относительно возможного перехода полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука в другой российский клуб.

«Антон будет востребован в России. Я уверен, что любой клуб, который борется за высокие места, топ-клуб РПЛ, захочет получить Миранчука, потому что это качественный футболист в расцвете сил», - высказался Арустамян на ютуб-канале Геннадия Орлова.

В текущем сезоне чемпионата России Миранчук принял участие в 17 поединках. Полузащитник записал на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи. «Локо» занимает четвертое место после 18 туров РПЛ.

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Локомотив Москва Нобель Арустамян Антон Миранчук ещё теги
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TEREX
31 Января 2024 в 11:19
ну ни кажный клуп сможыт пракармить антошу..))
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