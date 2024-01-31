Арустамян: «Любой топ-клуб РПЛ захочет подписать Миранчука»

Журналист Нобель Арустамян поделился мнением относительно возможного перехода полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука в другой российский клуб.

«Антон будет востребован в России. Я уверен, что любой клуб, который борется за высокие места, топ-клуб РПЛ, захочет получить Миранчука, потому что это качественный футболист в расцвете сил», - высказался Арустамян на ютуб-канале Геннадия Орлова.

В текущем сезоне чемпионата России Миранчук принял участие в 17 поединках. Полузащитник записал на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи. «Локо» занимает четвертое место после 18 туров РПЛ.