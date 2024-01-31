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«Ахмат» подтвердил продление контракта с Тодоровичем

31 Января 2024 • 10:49 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 19:00

«Ахмат» объявил о продлении контракта с защитником Дарко Тодоровичем.

Как сообщает пресс-служба грозненского клуба, новое соглашение 26-летнего боснийца рассчитано до середины 2027 года.

В текущем сезоне Тодорович провёл за «Ахмат» 23 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи. Цвета грозненцев футболист защищает с лета 2022 года, а его рыночная стоимость сейчас составляет 1,2 миллиона евро.

После 18 туров РПЛ «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Соперником команды Мирослава Ромащенко по 19-му туру станет «Урал». Эта игра состоится в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Дарко Тодорович

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АХМАТ УРАЛ
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