«Ахмат» подтвердил продление контракта с Тодоровичем

«Ахмат» объявил о продлении контракта с защитником Дарко Тодоровичем.

Как сообщает пресс-служба грозненского клуба, новое соглашение 26-летнего боснийца рассчитано до середины 2027 года.

В текущем сезоне Тодорович провёл за «Ахмат» 23 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи. Цвета грозненцев футболист защищает с лета 2022 года, а его рыночная стоимость сейчас составляет 1,2 миллиона евро.

После 18 туров РПЛ «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Соперником команды Мирослава Ромащенко по 19-му туру станет «Урал». Эта игра состоится в начале марта.