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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ломаев: «Самые сильные линии атаки у «Зенита» и «Спартака» эксклюзив

31 Января 2024 • 11:00 Комментировать

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о том, кого считает лучшими голкиперами в России и мире, а также о том, в каком европейским чемпионате хотел бы попробовать свои силы.

- Раньше у вас любимым вратарем был Буффон. Ваши предпочтения поменялись?

- Отмечу суперстабильного Яна Облака. Он десять лет играет на очень высоком уровне. Также назову Майка Меньяна из «Милана». Считаю, что это топ-вратарь. Нравится, как он действует на поле. Он высоко играет, очень хорош на линии, в перемещениях, в тактических вратарских моментах.

- Из вратарей РПЛ кто нравится?

- По первой части сезона я бы отметил Лантратова. Он был самым стабильным по всем играм.

- Акинфеев уже теряет свои позиции?

- Он не может потерять позиции. Это глыба для нашего футбола. Игорь всегда играет на своем высоком уровне. Даже сейчас у него есть, чему поучиться. Если будет все в порядке со здоровьем, то года три он еще спокойно может играть. С его умением и мастерством это вполне реально.

- Следите за трансферными новостями межсезонья?

- Вообще нет. Видел, что в «Спартак» перешел Угальде. И ребята мне сказали, что сегодня на медобследовании в Лужниках видели Ньямси, который готовится перейти в «Локомотив». Перед матчами будем разбирать игру всех новичков. Тогда станет более-менее понятно, кто и что из себя представляет.

- Круговой ушел из «Зенита». Что думаете?

- Если он там не играл, то правильно сделал, что ушел. Ему 25 лет, в этом возрасте надо проявлять себя. Он ушел в ЦСКА для того, чтобы играть. Думаю, он сможет выиграть конкуренцию. Это сильный футболист.

- У какой команды РПЛ самая сильная линия атаки?

- «Зенит». У него очень хорошо налажены командные атакующие взаимодействия. «Спартак» тоже отмечу. Промес очень сильный, и Зиньковский в отличной форме. Также мне нравится игра Глушенкова из «Локомотива». Это топ-игрок. С его умениями и пониманием игры он хорошо вписался бы в любую команду.

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- Почему у Пиняева не все получалось в первой части сезона?

- Он еще молодой парень. Ему 19 лет. Он перешел из «Крыльев Советов» в клуб, где от него сразу ждут результатов. Надо дать ему еще хотя бы полгода, чтобы он проявил себя.

- Какой нападающий самый неприятный для вас?

- Насчет неприятного не скажу, назову самого умного форварда – это Иван Сергеев. Он знает, где и как открываться. Как мы с «Зенитом» играем, он постоянно мне забивает. По-моему, три игры подряд это было.

- Как оцените его игру за «Зенит»?

- Если смотреть на статистику, она хорошая для российского футболиста, который провел не так много времени в стартовом составе.

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- Вы бы перешли в команду, где нет гарантий, что будете играть?

- Нигде нет такой гарантии, если будешь показывать плохой уровень в тренировочном процессе и в матчах.

- Тикнизян не пошел в «Зенит», зная, что, скорее всего, сядет на лавку. Вы бы поступили также?

- Сложно сказать. В футболе все может поменяться за какие-то недели.

- В будущем хотели бы перейти в российский топ-клуб или предпочли бы уехать за границу?

- Все зависит от того, как я буду играть. Если буду показывать хорошую игру, то, наверное, какие-то команды захотят видеть меня у себя. Мне было бы интересно попробовать свои силы в Европе, но в данной политической ситуации это сложно сделать.

- Но уезжают же Кузяев, Захарян, другие ребята.

- Это более опытные ребята. Захарян – звездный игрок в своем возрасте, очень талантливый футболист. Его трансфер чуть ли не три года вели, чтобы он перешел в Европу. Думаю, любой игрок из РПЛ хотел бы попробовать свои силы в топ-чемпионате.

- Какая лига вам нравится из топ-чемпионатов?

- АПЛ. Нравится уровень футбола, сумасшедшие скорости, борьба, то, как болельщики себя ведут. Но вживую английскую лигу ни разу не видел.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Иван Ломаев
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