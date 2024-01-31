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Фернандо: «В «Антальяспор» меня позвал Нури Шахин»

31 Января 2024 • 10:36 Комментировать
Антальяспор
...
Фенербахче
03.02 19:00

Бывший полузащитник «Спартака» Фернандо поделился воспоминаниями о своём переходе в «Антальяспор» в 2022 году.

По словам бразильского футболиста, в турецкий клуб его пригласил тогдашний тренер «Антальяспора» Нури Шахин, в период своей игровой карьеры выступавший за дортмундскую «Боруссию» и мадридский «Реал».

«Мне позвонил Нури Шахин, который видел мою игру. Я не был с ним знаком, потому удивился. Он предложил приехать к нему в Анталью, где он начал тренерскую карьеру. Сказал, что хочет, чтобы я играл у них, знает, на что я способен, мои качества», — приводит слова Фернандо «Спорт-Экспресс».

За «Антальяспор» Фернандо выступал в период с января 2022 по август 2023 года. В общей сложности в футболке турецкого клуба полузащитник провёл 49 матчей, забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

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