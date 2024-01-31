Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил первую часть сезона и порассуждал о медальной гонке в РПЛ.

- Как вы оцениваете первую часть сезона для «Крыльев Советов»?

- В каких-то играх нам не хватило везения, мы недобрали очки. Отдали свои матчи, с «Локомотивом», например. Но в целом результат положительный. Мало кто такого ожидал.

- Что повлияло на удачное выступление «Крылышек»? Одно время вы уверенно шли в группе лидеров.

- У нас хороший коллектив. Все бились на поле, отдавались игре. Да, были травмированные ребята, но их смогли заменить другие футболисты. Так что по первой части сезона стоит констатировать, что мы можем успешно играть и с топовыми командами, отнимать у них очки, и с теми, кто находится в середине таблицы.

- В чем конкурентное преимущество «Крылышек» перед другими претендентами на медали? Сможете бороться за бронзу?

- Шансы у нас есть. Очки набирать можно. Мы это уже показали в первой круге.

- В этом сезоне обострилась борьба за первое место. «Зенит» начал проигрывать. Появилась интрига?

- Мало кто ожидал, что питерцев сместят с первого места, но мы это видим после первой части чемпионата. Честно, удивлен этому. Зимой они снова накупили много новых футболистов, так что посмотрим, что будет во второй половине сезона. Если чемпионом станет «Краснодар» - даже порадуюсь.

- Следите за тем, как укрепляются конкуренты?

- Стараюсь следить, читаю новости в интернете, подписан на новостные порталы. Интересно, кто приезжает в наш чемпионат. Удивил трансфер Угальде в «Спартак». Парень молодой, но он много забивал. Посмотрим, как заиграет в РПЛ.

- А переход Кругового в ЦСКА, который наделал много шума, удивил?

- Никто не знает подробности этого перехода, но Данил получал мало игровой практики в «Зените». А любой футболист хочет играть. Круговой долго был в питерском клубе и пришел момент, когда он выбрал играть в футбол, а не сидеть в запасе. Как бы я поступил на его месте? Тоже предпочел бы играть. Мы же не просто так в футбол пришли.

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- Для «Крыльев Советов» пока главная трансферная новость этой зимы – уход Салтыкова в «Локомотив», который состоится летом. Как на нее отреагировали?

- Адекватно. Человек растет, и ему надо двигаться вперед. Буду рад, если он выиграет конкуренцию в «Локомотиве» и будет играть и забивать. Раз он выбрал для себя такой вариант, значит, верит в свои силы.

Елена Григорьевская