«Зенит» решил судьбу Клаудиньо и Вендела

Лидеры средней линии петербургского «Зенита» Клаудиньо и Вендел не покинут клуб в зимнее трансферное окно.

Согласно информации журналистов «Спорт-Экспресса», руководство «сине-гранатовых» не собирается отпускать бразильцев до конца нынешнего сезона. В клубе рассчитывают на помощь Вендела и Клаудиньо в борьбе за чемпионский титул.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка. В первом матче после перерыва питерцы встретятся со «Спартаком».