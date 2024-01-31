Бубнов - о трансфере «Спартака»: «Угальде таких денег не стоит»

Экс-защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о трансфере форварда Манфреда Угальде в столичный клуб.

«Угальде таких денег не стоит. Но дело в том, что и раньше за легионеров переплачивали. «Спартак» и рад бы купить дешевле, но сейчас это невозможно - такой рынок, такие условия», - передает слова Александра Sportbox.

Ранее в прессе сообщалось, что за трансфер 21-летнего футболиста «красно-белые» заплатят 13 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 25 поединках «Твенте». Манфред записал на свой счет девять голов и семь результативных передач.