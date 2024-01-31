Агент Игнатьева рассказал, почему нападающий перешёл в «Железничар»

Алан Агузаров, агент российского нападающего Ивана Игнатьева, который 30 января перешёл в сербский клуб «Железничар Панчево», высказался о трансфере своего клиента.

По словам Агузарова, интерес к Игнатьеву также проявляли клубы из других лиг, однако «Железничар Панчево» оказался более настойчив.

«Очень большое значение сыграла сильная заинтересованность главного тренера клуба и их разговор с Игнатьевым. На данном этапе для нас было важно уехать в европейский чемпионат. Сделаем всё возможное, чтобы помочь команде сохранить прописку в высшей лиге», — цитирует агента Metaratings.

В текущем сезоне 25-летний Игнатьев выступал за «Сочи», в составе которого он провёл 18 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Также в карьере нападающего были «Краснодар», «Рубин» и «Локомотив».