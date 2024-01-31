В «Краснодаре» отреагировали на отказ РФС сократить дисквалификацию Кордобы

Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг отреагировал на решение апелляционного комитета РФС относительно сокращения дисквалификации форварда «быков» Джона Кордобы.

«Мы не испытывали никаких иллюзий в отношении этого решения. Учитывая то, что мы участвуем в чемпионской гонке, хорошо, что не добавили», - передает слова руководителя «Чемпионат».

Напомним, что за оскорбительный жест в матче 16-го тура Премьер-лиги с «Уралом» колумбийский бомбардир был наказал четырехматчевой дисквалификацией.

В текущем сезоне чемпионата России Кордоба провел 16 поединков. На счету нападающего восемь забитых мячей и одна результативная передача.