«Зенит» предлагал семь миллионов за африканского полузащитника

Руководство петербургского «Зенита» хотело подписать полузащитника Хелио Варелу, выступающего в чемпионате Португалии за «Портимоненсе». Об этом рапортуют журналисты Diario.

По сведениям источника, российский клуб предлагал за африканского футболиста семь миллионов евро. Португальская сторона ответила отказом на данное денежное предложение.

Варела выступает за «Портимоненсе» с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 21 поединке и отметился пятью забитыми мячами. На счету Хелио три встречи в составе национальной команды Кабо-Верде.