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«Краснодару» отказали в трансфере игрока - раскрыто имя

31 Января 2024 • 08:22 Комментировать

«Краснодар» хотел подписать центрального защитника «Портимоненсе» Педрао. Об этом рапортует Diario.

По сведениям источника, российский топ-клуб сделал предложение по трансферу 26-летнего футболиста, однако получил отказ. «Краснодар» был готов заплатить за игрока 2,5 миллиона евро, но португальскую сторону не устроила эта сумма.

Педрао является футболистом «Портимоненсе» с лета 2021 года. Предыдущим его местом работы был бразильский «Палмейрас». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 19 встречах, в которых отметился двумя голами.

«Краснодар» лидирует в РПЛ по итогам 18 туров.

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Краснодар трансферы футбола - зима 2024 Педрао ещё теги
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