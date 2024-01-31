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​Адебайо - первый игрок «Лутона», сделавший хет-трик в АПЛ

31 Января 2024 • 04:53 Комментировать

В Англии начались матчи двадцать второго тура Премьер-лиги, «Лутон Таун» предложил агрессивный атакующий футбол «Брайтону» и неожиданно крупно обыграл того - 4:0. Три мяча из четырех забил нападающий Элайджа Адебайо, который стал первым игроком «Лутона»,сделавшим хет-трик в АПЛ.

Последним, кто забивал три мяча за «Лутон» в высшей лиге, был датчанин Ларс Эльструп в сентябре 1990 года против «Норвича», но тогда чемпионат еще назывался АПЛ - в Премьер-лигу высший свет английского футбола превратился в августе 1992 года.

В следующем туре «Лутон Тауну» предстоит сыграть с «Ньюкаслом», это случится третьего февраля.


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Евро-Футбол.Ру,
Лутон Таун Элайджа Адебайо
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​Адебайо - первый игрок «Лутона», сделавший хет-трик в АПЛ
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