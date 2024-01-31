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Посчитаем бразильцев: Сравниваем «Зенит» с праймовым «Шахтёром»

31 Января 2024 • 00:10 Комментировать

В составе «Зенита» становится всё больше футболистов из Бразилии. В своём подходе к трансферам питерцы взяли пример с «Шахтёра» – именно донецкая команда первой на постсоветском пространстве в своё время принялась делать ставку на бразильцев. Это давало эффект – «горняки» долгое время показывали действительно яркий футбол, который приносил результат. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило сравнить подход «Зенита» с подходом «Шахтёра» образца его лучших лет.

Сколько бразильцев в «Зените»

Прямо сейчас в составе «Зенита» есть девять бразильских футболистов. Марио Фернандеса выносим за скобки – он не просто имеет российский паспорт, но и выступал за сборную России. В списке бразильцев «Зенита» есть три защитника (Нино, Родригао и Дуглас Сантос), два центральных полузащитника (Вендел и Ду Кейрос) и четыре игрока группы атаки (Клаудиньо, Педро Энрике, Густаво Мантуан и Артур).

Прямо сейчас бразильцы составляют треть всего основного состава «Зенита» - весьма красноречивый показатель.

Делай как «Шахтёр»

«10 лет назад я говорил хозяину клуба, что нам надо делать так, как «Шахтёр». И, в принципе, мы теперь стали похожи на «Шахтер», - рассказывал в декабре Андрей Аршавин, который входит в состав правления «Зенита».

Действительно, «Зенит» вдохновился примером «Шахтёра». Украинский клуб часто показывал чудеса селекции – находил талантливых бразильцев, развивал их, а потом продавал за большие деньги. Через «Шахтёр» прошли такие известные футболисты из Бразилии, как Фернандиньо, Виллиан, Элано, Луис Адриано, Алекс Тейшейра, Дуглас Коста, Фред, Бернард… В общем, у «горняков» было и есть чему поучиться.

На сегодняшний «Шахтёр» смотреть не стоит, ведь чемпионат Украины находится в упадке. Лучше оценивать праймовый состав «горняков» в период, когда команда была на слуху в Европе. Надо сказать, что при Мирче Луческу подход «Шахтёра» отличался от нынешнего подхода «Зенита». Украинский клуб подписывал бразильцев в среднюю и атакующую линии. В обороне же Луческу делал ставку на украинцев или же на игроков других национальностей – например, на хорвата Дарио Срна или румына Развана Раца. Первым заигравшим бразильским защитником в «Шахтёре» стал Исмаили, который перебрался в клуб только в феврале 2013 года. До того момента «горняки» лишь дважды подписывали бразильцев в оборону, и оба случая были неудачными: Иван отыграл за «Шахтёр» только один матч, а Леонардо – 21.

После Луческу в «Шахтёре» было много бразильских защитников, но именно в лучше годы команды бразильцев в её оборонительной или не было вовсе или было совсем мало. Подход нынешнего «Зенита» несколько отличается.

Сколько бразильцев было в «Шахтёре»

А теперь давайте посмотрим, сколько бразильских игроков было в составе «Шахтёра», когда он переживал лучший период в своей истории. В сезоне 2008/2009 «горняки» выиграли Кубок УЕФА, обыграв в финале «Вердер» (2:1). В том сезоне в составе донецкой команды было сначала шесть, а потом пять бразильцев. Посреди сезона ушёл Брандао, который потом в составе «Марселя» проиграл «Шахтёру» в четвертьфинале Кубка УЕФА и наверняка кусал локти, когда в итоге увидел с европейским трофеем команду, где он провёл почти семь лет. Список бразильцев в составе победителя Кубка УЕФА тогда выглядел так: Фернандиньо, Илсиньо, Жадсон, Виллиан, Луис Адриано. Двое из них забили в финале.

По ходу сезона 2009/2010 количество футболистов из Бразилии в составе «Шахтёра» выросло с пяти до семи – зимой пришли Дуглас Коста и Алекс Тейшейра. Если же брать сезон 2010/2011, в котором «горняки» добрались до четвертьфинала Лиги чемпионов, где проиграли «Барселоне», то бразильцев в команде было шесть – летом 2010-го ушёл Илсиньо (через полтора года он вернулся).

Летом 2012 года «Шахтёр» подписал Алана Патрика и Дентиньо, и бразильцев в команде стало восемь. Спустя полгода уехал Жадсон, но вернулся Илсиньо.

Сезон 2015/2016 стал последним в «Шахтёре» для Мирчи Луческу. В том сезоне «горняки» блеснули, дойдя до полуфинала Кубка УЕФА. На этой стадии украинская команда проиграла «Севилье». По ходу того сезона количество бразильцев в «Шахтёре» снизилось с восьми до семи – в Китай ухал Тейшейра. При этом до этого сезона представителей Бразилии в составе «оранжево-чёрных» было даже больше, чем сейчас в «Зените» - летом 2015-го ушли Коста, Адриано, Фернандо и Илсиньо. В тот отрезок концентрация бразильцев в «Шахтёре» была пиковой.

В районе 2014-2015 годов в «Шахтёре» было больше десяти бразильцев, однако если брать период работы Луческу в донецкой команде в целом, то игроков из Бразилии у него обычно было от шести до восьми.

И что в итоге

«Зенит» пошёл по пути «Шахтёра», доверяя игрокам из Бразилии. Было интересно посмотреть, сколько бразильцев в своё время выступали за «горняков», когда они показывали высокий уровень игры под руководством Мирчи Луческу. И вот оказалось, что в составе украинской команды обычно бразильцев было меньше, чем сейчас в «Зените», хотя в середине 10-х годов был отрезок, когда футболистов из Бразилии в стане «горняков» было даже больше десяти.

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В целом можно сказать, что «Зенит» переплюнул «Шахтёр» - питерская команда сейчас более ориентирована на бразильцев, чем дончане того времени. Но это вовсе не означает, что какой-то подход более правильный.

Александр Тихий

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Шахтёр Донецк
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