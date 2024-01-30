Гагнидзе не намерен покидать «Динамо» зимой

Молодой игрок московского «Динамо» Лука Гагнидзе не намерен покидать «бело-голубых» текущей зимой.

Как сообщил агент молодого грузинского полузащитника Ираклий Лилуашвили, его клиент останется в столичном клубе как минимум до лета.

«По нему есть предложения, но пока он остаётся в «Динамо», до лета точно будет играть в московском клубе и никаких движений не произойдет», - цитирует Лилуашвили портал «РБ Спорт».

В этом сезоне 20-летний уроженец Кутаиси сыграл за «бело-голубых» всего в 12 матчах и не отметился в них во всех турнирах голами и голевыми передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.