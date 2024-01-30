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Экс-тренер сборной России сомневается, что Игнатьев реанимирует карьеру в Сербии

30 Января 2024 • 22:42 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев порассуждал о дальнейшем развитии карьеры Ивана Игнатьева. Его однофамилец, воспитанник академии «Краснодара» до конца этого сезона перебрался в сербский «Железничар».

«Не особо крутой выбор, чтобы сказать, что мы точно будем следить внимательно за ним, что Иван будет поддерживать наш футбол, а мы будем им гордиться. Нет. Пожелаю ему всего наилучшего, но нет особой веры, что эта команда и игра за нее даст некий толчок Ивану в дальнейшем и серьезном развитии», - говорит с определённой долей печали Игнатьев телеканалу «Матч ТВ».

Отметим, что после 19 туров «Железничар» с 18 очками занимает всего лишь 14‑е место в сербском национальном первенстве. До переезда в Сербию Игнатьев на протяжении полугода был игроком аутсайдера РПЛ, «Сочи», а зимой вместе с Георгием Мелкадзе и Лукой Джорджевичем покинул южан.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Борис Игнатьев Иван Игнатьев
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