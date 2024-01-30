Источник: Тодорович продлил контракт с «Ахматом»

Боснийский защитник грозненского «Ахмата» Дарко Тодорович продлил своё трудовое соглашение с клубом.

Как сообщает портал «РБ Спорт», трудовой договор с 26-летним латералем продлён ещё на три ближайших года.

Основное амплуа Дарко – правый защитник. В этом сезоне он уже успел сыграть за клуб из столицы Чеченской республики в 23 матчах. В них он оформил один забитый гол, а также отметился двумя голевыми передачами.

В «Ахмате» Тодорович находится с лета 2022 года, а текущий контракт игрока с грозненцами заканчивается уже в конце сезона. Портал Transfermarkt оценивает легионера в 1,2 млн евро.