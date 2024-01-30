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Иван Игнатьев — новый игрок «Железничара» официально

30 Января 2024 • 21:34 Комментировать

Российский нападающий Иван Игнатьев стал новым футболистом «Железничара» Панчево. Об этом сообщает пресс-служба сербского клуба.

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца текущей кампании.

Первую половину нынешнего сезона 25-летний Игнатьев провел в составе «Сочи», за который сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил два мяча и записал в свой актив одну голевую передачу.

После 19 туров «Железничар» находится на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата Сербии, в которых набрал 18 зачетных баллов.

10 февраля «Железничар» встретится с клубом «Чукарички» в рамках 21-го тура сербской Суперлиги.

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