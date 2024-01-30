Алдонин рассказал, от чего будут зависеть результаты ЦСКА весной

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился комментарием о перспективах «армейцев» во второй части текущего сезона чемпионата России.

«Дальнейшее выступление ЦСКА будет зависеть, конечно, от подготовки. Нужно также посмотреть на новичков команды, чем они смогут нас удивить. Но пока место ЦСКА в турнирной таблице не впечатляет, мягко говоря», — приводит слова Алдонина Betonmobile.

В первой части сезона столичный клуб провел 18 матчей, в которых набрал 28 зачетных баллов. Такое количество баллов позволяет ЦСКА занимать только восьмое место в Российской премьер-лиге.

Возобновление чемпионата после зимней паузы состоится в начале марта.