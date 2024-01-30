В «Оренбурге» отреагировали на информацию о возможном уходе Флорентина

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном уходе полузащитника команды Габриэля Флорентина.

Ранее появилась информация, что аргентинский клуб «Бока Хуниорс» направил предложение «Оренбургу» по аренде 24-летнего Флорентина.

«Из «Бока Хуниорс» по аренде Флорентина к нам не обращались», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

В сезоне-2023/24 Флорентин появился на поле в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором двух забитых мячей.

Контракт полузащитника с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость аргентинца в два с половиной миллиона евро.