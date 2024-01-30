Балахнин оценил действия «Ростова» на трансферном рынке

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил действия дончан на трансферном рынке этой зимой.

Напомним, во вторник клуб подписал Умара Сако – это ивуарийский игрок обороны. А ранее СМИ сватали в клуб Родриго Саравию, молодого уругвайца, играющего в полузащите.

«Уже понятно направление трансферной политики клуба. Они берут иностранных исполнителей, которые могут усилить состав. Серьёзно усилить, даже с прицелом на следующий сезон. И я думаю, что это не последние покупки ростовчан», - размышляет Балахнин для Vprognoze.ru.

В текущем январе дончан также пополнил бразилец с легендарным именем Роналдо. Он играет на позиции форварда.

Сако стал игроком «Ростова»