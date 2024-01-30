Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин может вернуться на родину.

По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован аргентинский клуб «Бока Хуниорс». Как сообщает источник, представители команды уже направили «Оренбургу» предложение об аренде Флорентина.

В текущей кампании Флорентин появился на поле в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых дважды поразил ворота соперников.

Действующий контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до середины следующего года. Трансферная стоимость Флорентина оценивается в два с половиной миллиона евро.