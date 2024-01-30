«Карабах» Лунёва забил семь голов «Сабаху» Мурада Мусаева

«Карабах» Андрея Лунёва не оставил шансов «Сабаху», который тренирует российский тренер Мурад Мусаев. Команды встречались в Кубке Азербайджана, и гости оформили разгромную победу над коллективом Мусаева с неприличным счётом – 7:1.

Отметим, что это только первый матч четвертьфинальной стадии турнира. По регламенту, командам предстоит провести ещё один матч, но уже на домашнем поле «Карабаха».

Напомним, что «Карабах», цвета которого в этом сезоне защищает российский вратарь Андрей Лунёв, абсолютный лидер чемпионата Азербайджана. У команды 47 набранных очков и 15-очковый отрыв от второго места. «Сабах» довольствуется лишь седьмым местом и 26 баллами.