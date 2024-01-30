Эксперт оценил шансы Глушакова вернуться в РПЛ

Последние полгода карьеры Денис Глушаков не выступал в РПЛ, а был игроком клуба Второй лиги, костромского «Спартака». В этом январе Глушаков провёл первый предсезонный сбор с «Ростовом» Валерия Карпина.

Бывший наставник дончан Сергей Балахнин оценил шансы Глушакова вернуться в Премьер-лигу.

«Можно только предположить, что 37 лет – уже солидный возраст и знать о себе даёт. Однако есть и те, кто выступает и в таком возрасте. Другое дело, в какой команде играть и за что бороться. Думаю, вряд ли он продолжит карьеру в «Ростове», при всём уважении к Денису. Судя по тому, какую трансферную политику ведёт сейчас клуб», - рассуждает Балахнин для Vprognoze.ru.

Вторую часть прошлого сезона РПЛ Глушаков провёл в «Пари НН». Летом в статусе свободного агента перебрался в костромской «Спартак», который покинул этой зимой. Отметим, 37 лет Глушакову стукнуло совсем недавно - 27 января.