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Зотов: «Нам надо исправлять ситуацию и возвращаться в лидирующую группу» эксклюзив

30 Января 2024 • 20:20 Комментировать

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о первых сборах, Никите Салтыкове и борьбе за медали.

- Вы довольны тем, как прошли первые сборы?

- Да. Всё отлично. Потихоньку втягиваемся. Нагрузки приличные, но это нормально, ведь надо подойти к возобновлению сезона в хорошей форме. Все ребята выдерживают нагрузки, выполняют требования тренерского штаба.

- Новичков ждете?

- Пока на сборах был только Кирилл Печенин. Наверное, на вторые сборы он тоже приедет. А так никто он нас не ушел и пока не пришел.

- Салтыков летом перейдёт в «Локомотив». Как отреагировали на эту новость?

- Если он решил, что для его развития так будет лучше, значит, так и должно быть. Всё зависит от человека. Он уверен, что выиграет конкуренцию и будет получать игровое время в «Локомотиве». Дай бог, чтобы так и было.

- Следите за тем, как укрепляются соперники? «Зенит» купил очередных легионеров, «Спартак» вчера подписал Угальде за 15 млн евро.

- Я ежедневно читаю новости. «Зенит» и «Спартак» - вообще отдельная каста. Я больше смотрю за командами, сопоставимыми с нами в финансовом плане. Клубы укрепляются. Думаю, у нас тоже будет новичок. Хотя состав и так хороший. Мы вполне можем выполнить задачу и с этим составом.

- Вас так вдохновила первая часть чемпионата?

- Конечно. Тем более, у нас были травмированные ребята, которые уже восстановились и смогут нам помочь весной. С их возвращением мы станем еще сильнее, даже если никого не подпишем.

- Насколько «Крыльям Советов» реально побороться за бронзовые медали? Отставание от третьего места всего три очка.

- Наши задачи максимальные. Хотим занять как можно выше место в таблице. К сожалению, к концу первой части чемпионата мы скатились на шестую строчку, и сейчас надо будет исправлять ситуацию и возвращаться обратно в лидирующую группу. Тренерский штаб нацеливает нас на медали. А как по-другому? Если не ставить перед собой высоких задач – ничего не получится.

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- Есть досада, что самарский клуб раскрывает молодые дарования, а потом их забирают российские топ-клубы?

- Обидно, конечно, особенно тренеру, который с ними работает, растит, вкладывает. Ему тоже хотелось бы, чтобы ребята остались и помогли бороться за более серьезные задачи. Но таковы реалии нашего футбола. Есть более богатые команды, которые могут предложить более выгодные условия для ребят.

- Как относитесь к мнению, что «Крылья Советов» являются фарм-клубом «Локомотива»?

- Так складывается. У нас не много клубов, которые могут выкупать контракты футболистов. Также можно отметить и «Спартак» с «Зенитом». В «Спартаке» три человека из «Крыльев Советов», в «Зените» - два. В Питер всегда уходило много футболистов. Вспомните Цаллагова, Ткачука, Молло.

- Ждёте смены чемпиона в этом сезоне?

- Я жду, когда «Крылья Советов» станут чемпионами. А так мне без разницы, «Зенит» займет первое место, «Спартак» или ЦСКА. Я не за кого, кроме «Крыльев Советов» не переживаю.

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- На первых сборах у вашей команды прошли два контрольных матча. Какую пищу для размышлений они дали?

- Было тяжело выдержать даже 45 минут. Поэтому на вторых и третьих сборах надо еще больше тренироваться. Надеюсь, с каждым днем будет все легче. Первый сбор всегда втягивающий после месяца отпуска, когда мы ничего не делали. Поэтому быстро нагрузку давать нельзя, иначе мышцы могут не выдержать и пойдут травмы. На вторых сборах нагрузка будет выше.

- Как провели отпуск?

- С семьей. Сначала слетали на море, потом ездили в родной Новосибирск навестить родственников и знакомых.

 

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Георгий Зотов
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