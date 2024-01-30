Махно: «Если не Семак, то кто?»

Известный боец смешанных единоборств Алексей Махно поделился мнением о том, будет ли уволен Сергей Семак с поста главного тренера «Зенита», если клуб не выиграет чемпионство в этом году.

«Я слабо верю, что «Зенит» выиграет чемпионство. Но если не Семак, то кто? Клубы не участвуют в международных кубках, а приезжать какому-то топ-тренеру из-за участия во внутреннем чемпионате было бы глупо», — приводит слова Махно Legalbet.

После 18 туров «Зенит» находится на второй позиции в турнирной таблице РПЛ, заработав 36 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет всего два балла.

Стоит сказать, что «Зенит» под руководством Семака выиграл уже пять чемпионств подряд.