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Стало известно, от какой зарплаты в «Зените» отказался Круговой слухи

30 Января 2024 • 20:00 Комментировать

Ближайшим летом защитник Данил Круговой перейдёт из «Зенита» в ЦСКА. Футболист уже подписал трудовой договор с «армейцами»

Как утверждает издание «Спорт-Экспресс», «Зенит» предлагал 25-летнему защитнику новый контракт, рассчитанный на пять лет. Сообщается, что по этому соглашению Круговой зарабатывал бы 1,2 миллиона евро в год. Нынешний контракт игрока с «Зенитом» действует до конца текущего сезона.

В первой половине сезона Круговой провел 18 матчей с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет две голевые передачи. Во второй половине текущей кампании футболист будет выступать за «Зенит-2».

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