Чанов: «Файзуллаев уже лидер не только в ЦСКА, но и в сборной Узбекистана»

Российский тренер Вячеслав Чанов высказался о нападающем ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбеке Файзуллаеве.

«Файзуллаев уже лидер не только в ЦСКА, но и в сборной Узбекистана. За то время, которое Аббосбек провел в «армейском» клубе, он почувствовал дух победителя. У него появилась уверенность, спортивная наглость», — приводит слова Чанова портал «РБ Спорт».

В составе ЦСКА 20-летний футболист принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором девяти результативных передач.

ЦСКА завершил первую часть сезона на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков в 18 турах.