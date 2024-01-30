Сафонов покинет «Краснодар» только ради европейского топ-клуба

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин поделился комментарием о будущем голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Если Матвей хочет уехать, то он как-то произнес такую фразу: «Это должна быть прям европейская топовая команда, а если нет, то останусь, мне и здесь хорошо», — цитирует Шнякина «Матч ТВ».

В текущей кампании 24-летний Сафонов сыграл в 18 матчах Российской премьер-лиги, в восьми из которых не пропустил ни одного мяча.

Действующий трудовой договор вратаря с «Краснодаром» рассчитан до 2029 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Сафонова в 18 миллионов евро.