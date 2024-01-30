Деменко: «Уже не первый год Вендел намекает, что хочет вернуться в Бразилию»

Экс-игрок «Зенита» Максим Деменко высказался о будущем бразильского хавбека команды Маркуса Вендела.

«Говорят, что он нарушает дисциплину на сборах? Уже не первый год Вендел намекает, что хочет вернуться в Бразилию. Если это продолжится, то его нужно продавать», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Вендел уже хорошо заработал, поэтому у него нет мотивации играть в РПЛ и даже в Европе.

В текущем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и стал автором шести результативных передач.

Действующее трудовое соглашение Вендела с «Зенитом» рассчитано до середины 2027 года. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 22 миллиона евро.