Наумов — о переходе Угальде в «Спартак»: «Очень похоже на ситуацию с немцами в «Локомотиве»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о переходе нападающего Манфреда Угальде в московский «Спартак».

«Думаю, что цена за этого игрока — просто перебор. Брать за такие деньги кота в мешке! А это действительно кот в мешке. Это очень похоже на ситуацию с немцами в «Локомотиве», — приводит слова Наумова Rusfootball.

Эксперт добавил, что если Угальде заиграет, то можно будет поклониться Томашу Амаралу, но пока, кажется, что «Спартак» идет по стопам «Локомотива».

В первой части сезона 21-летний форвард принял участие в 25 матчах за «Твенте», в которых забил девять мячей и записал на свой счет семь голевых передач.