Гаджиев: «За последние 20-30 лет Бердыев не получал так мало»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о работе Курбана Бердыева на посту главного тренера динамовцев, а именно о зарплате опытного специалиста.

«Последние 20-30 лет Курбан Бекиевич не получал такой маленькой зарплаты, причем, кратно. Не на 20 копеек, меньше. Он не жалуется и никак о зарплате не говорит. Ездит по городам Дагестана, продвигает футбол в республике и счастлив», - говорит Гаджиев порталу «РБ Спорт».

Напомним, что «Динамо» под руководством Бердыева – с лета 2023 года. Сейчас махачкалинский клуб идёт на чистом первом месте турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги с 37 очками.

«Иное дело – это не его уровень. Его уровень выше нашей команды, но он просто пашет и помогает нашей команде», - добавил Гаджиев.