В прессе появилась информация о том, что полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре интересен «Лацио». Комментарий на этот счёт сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» дал Анджело Фабиани – спортивный директор римского клуба.

«Понятия не имею, о чём вы. Мы никогда не интересовались Гарре», - сказал Фабиани.

В сезоне 2023/2024 23-летний Гарре поучаствовал в 20 официальных матчах «Крыльев Советов». В них футболист записал на свой счёт восемь голов и три результативных паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 8 миллионов евро.