​Салихова: «Мне лишь бы Федун из рейтинга «Форбса» не вылетал, а без места в рейтинге «Спорт-Экспресса» мы как-нибудь проживём»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун не попал в рейтинг самых влиятельных людей в российском футболе. Этот рейтинг был составлен журналистами «Спорт-Экспресса».

Комментарий по поводу отсутствия Федуна в рейтинге дала его супруга – Зарема Салихова.

«Мне лишь бы Леонид Арнольдович из рейтинга Форбса не вылетал, а без места в рейтинге от «Спорт-Экспресса» мы как-нибудь проживём», - сказала Салихова «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Леонид Федун вышел из управления «Спартаком» в августе 2022 года. Тогда функционер передал все свои акции клуба компании «Лукойл».

Добавим, что после восемнадцати туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.