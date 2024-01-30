Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о выступлении команды в первой части сезона, постоянной потере самарским клубом восходящих звездочек, а также поделился мнением о прогрессе Салтыкова.

- Насколько вы довольны своей игрой в первой части сезона? У вас было два сухих матча.

- Любой спортсмен всегда хочет показать максимальный результат. Когда вратарь играет на ноль – это заслуга всей команды. А если говорить о моей игре, на ум приходит результативная ошибка, которую я сделал в игре с ЦСКА, когда ошибся с пенальти. В итоге ведя в счете 2:0, мы сыграли вничью. А в целом, отыграл первую часть сезона нормально.

- Еще в каких-то матчах были упущены очки?

- ЦСКА я уже назвал, со «Спартаком» был провал, когда за десять минут команда развалилась. И в сложных погодных условиях было тяжело что-то сделать. Назову и матч с «Локомотивом», когда мы сыграли 1:1. Тогда пропустили на 93-й минуте. А в целом играли достаточно неплохо для первой части чемпионата.

- Более чем. Есть даже мнение, что ваша команда прыгнула выше головы.

- Таблица сейчас очень плотная. За два –три матча все может поменяться. Никто не знает, как пойдет рестарт чемпионата, как у нас, так и у соперников. Всем хочется быть повыше в таблице.

- По силам ли «Крыльям Советов» побороться за медали?

- Главное, чтобы у нас из группы атаки не ушли лидеры. От этого будет многое зависеть. Если будем навязывать свою игру каждому сопернику, то можем оказаться высоко.

- Можно ли сравнивать составы вашей команды и конкурентов в борьбе за медали?

- Если брать трансферную стоимость составов, понятно, что «Локомотив», «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо» минимум раза в три раза сильнее. Но в футбол играют люди, а не деньги.

- За счет чего удалось показать хороший результат в первой части чемпионата?

- За счет командных взаимодействий. Плюс у нас довольно сыгранный состав: мы примерно год играем одним и тем же составом. В конце прошлого чемпионата нам сильно не везло. Может быть, сейчас воздается за это.

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- Вы сказали, что состав сыгран, но каждый год команду покидают лидеры.

- Приходят новые люди, и они быстро адаптируются к нашим требованиям. К тому же, приходят ребята, известные по юношеским командам. Поэтому все вливаются в коллектив довольно быстро.

- Не обидно терять на регулярной основе восходящих звездочек?

- Любой игрок захочет уйти, если, допустим, поступит предложение из «Зенита» или «Спартака». Это нормальная ситуация. Понятно, что нам тяжело терять лидеров, но куда деваться?

- Последняя потеря – Салтыков, который уйдет после окончания сезона. Он готов выступать за «Локомотив»?

- Не знаю. Он только полгода играет в РПЛ, а до этого выступал в ФНЛ. И то, не так много.

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- Не слишком ли быстро развивается его карьера?

- Те результаты, которые он показывает на данный момент, очень неплохие для его возраста. На каждой тренировке он старается, доказывает.

- А вы прогрессируете в «Крыльях Советов»?

- Это вопрос надо задать тренерскому штабу.

- Писали, что вами интересовался «Зенит».

- Это было давно. Посмотрим, что будет.

- Но ведь «Крылья Советов» - это не потолок для вас.

- Время покажет.

Елена Григорьевская