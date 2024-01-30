Рыскин: «Впервые слышу, что «Ростов» интересуется Кангвой»

Алексей Рыскин, спортдир «Ростова» отреагировал на новость о том, что дончане интересуются игроком «Црвены Звезды» Кингсом Кангвой.

«Первый раз слышу, что мы им интересуемся. Игрока знаем, но в это окно не контактировали и не выходили на него», - говорит Рыскин телеканалу «Матч ТВ».

Функционер добавил, что дончане рассматривали этого игрока, но не в это трансферное окно, а полтора года назад.

Ранее сообщалось, что в опытном замбийском игроке заинтересованы два клуба РПЛ. Один из них «Ростов», второй – калининградская «Балтика».

В России Кангва уже играл – с 2019 по 2022 годы он защищал цвета тульского «Арсенала».