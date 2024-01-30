​Селюк не считает Абаскаля влиятельным в российском футболе

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о рейтинге самых влиятельных людей в российском футболе, а именно о попадании в него Гильермо Абаскаля. Испанский тренер «Спартака» оказался на 16-й позиции рейтинга, составленного «Спорт-Экспрессом».

«Федуна нет в «Спартаке», в принципе нет какой-то фигуры, которая постоянно в СМИ мелькает. И тут включили Абаскаля туда, как бы представителя от «Спартака». Думаю, для галочки. На что Абаскаль влияет, если он ни на что не влияет?» - цитирует Селюка Metaratings.

Гильермо Абаскаль принял «Спартак» летом 2022 года. На текущий момент команда располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» «красно-белые» после восемнадцати сыгранных туров отстают на восемь зачётных баллов.