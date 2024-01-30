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Полузащитник «Войводины» Зукич получил предложение от «Урала»

30 Января 2024 • 18:12 Комментировать

Игрок полузащиты сербской «Войводины» Деян Зукич получил официальное предложение от екатеринбургского «Урала», клуба РПЛ. Об этом заявил официальный представитель серба.

«Предложение есть, ведём переговоры с клубом. Но их предложение пока не так хорошо, как нам бы хотелось», - рассказал Sport24 агент Зукича Балику Нибомбе.

Зукичу 22 года, его основное амплуа – это атакующий полузащитник. В этом сезоне он вышел за «Войводину» на поле в 23 матчах, забил пять голов и оформил четыре голевые передачи.

«Урал» разместился на 12-м месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги с 19 баллами по итогу 18 туров.

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Урал Войводина трансферы футбола - зима 2024 Деян Зукич Балику Нибомбе ещё теги
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