Полузащитник «Войводины» Зукич получил предложение от «Урала»

Игрок полузащиты сербской «Войводины» Деян Зукич получил официальное предложение от екатеринбургского «Урала», клуба РПЛ. Об этом заявил официальный представитель серба.

«Предложение есть, ведём переговоры с клубом. Но их предложение пока не так хорошо, как нам бы хотелось», - рассказал Sport24 агент Зукича Балику Нибомбе.

Зукичу 22 года, его основное амплуа – это атакующий полузащитник. В этом сезоне он вышел за «Войводину» на поле в 23 матчах, забил пять голов и оформил четыре голевые передачи.

«Урал» разместился на 12-м месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги с 19 баллами по итогу 18 туров.