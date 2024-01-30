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Главный врач «Крыльев Советов»: «Салтыкову постепенно увеличиваем нагрузку, Гарре дополнительно обследуем» эксклюзив

30 Января 2024 • 18:04 Комментировать

Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о восстановлении травмированных игроков в команде и сборах.

- Расскажите, как восстанавливаются травмированные игроки, и кто из футболистов на первых сборах работал с ограничениями?

- Ушаков после аренды из ЦСКА через неделю получил травму голеностопного сустава, после чего длительно восстанавливался. Он на сборах работал с ограничениями, потому что после такого периода мы его плавно подводили к нагрузкам. Ему надо было убрать чрезмерную нагрузку. А так никаких новых повреждения у него нет. Мы надеемся, что на вторых сборах он сможет работать с полной нагрузкой.

- Как себя чувствует Иван Бобёр после перелома ключицы?

- После перенесенной операции он чувствует себя великолепно. Ходит с ортезом на руке и еще пару недель будет в нем ходить, выдерживать мобилизацию и только потом он приступит к каким-то нагрузкам. А так духом Иван не падает. Все хорошо.

- Сколько залечивается такая травма? Когда Бобёр сможет работать без ограничений?

- Ему наложили фиксатор на левую ключицу. Около трех недель он поведет в мобилизации и потом начнет разрабатывать сустав. Ориентировочно это займет полтора месяца. Может, чуть меньше. К первым весенним играм он еще будет не готов, но там пройдет только два тура до перерыва. А после перерыва к третьему туру он должен быть в строю.

- Фролов и Рассказов проходили медобследование отдельно от команды, и до начала первых сборов. Почему?

- Это по договоренности, по личным мотивам. Ничего страшного. Просто с тренерским штабом так решили. Ребята получили допуск, так что все нормально. Проблем нет.

- Почему команда проходит медобследование не перед сборами, как большинство клубов, а после них?

- У нас на первых сборах нет экстремальных нагрузок. Мы постепенно вводим команду в тренировочный процесс. Поэтому получается, что между первыми и вторыми сборами идет более динамичное наблюдение, как ребята переносят нагрузки. Плюс им легче будет в диспансере выполнить функциональную нагрузку и тесты. Так что посмотрим, как они среагировали на первые сборы, и от этого будем отталкиваться на вторых. А так достаточно нашего врачебного ежедневного осмотра игроков на сборах. Мы же не первый день их знаем и их проблемы.

- У Салтыкова по ходу сезона возникали проблемы с ногой, из-за чего его оцепили от молодежной сборной России. Как у него дела?

- Мы решили на том сборе молодежки его поберечь. У Никиты были жалобы, поэтому надо было ему снизить нагрузку. Сейчас у него на сборах никаких проблем нет. Мы постепенно увеличиваем нагрузку.

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- Кто-то еще из футболистов работает с ограничениями?

- На сборах всегда есть мелкие травмы, что-то проявляется после длительных каникул. Но ничего глобального нет. Гарре мы дополнительно обследуем. Плюс Цыпченко восстанавливается после операции. Все идет по плану. Он поедет на вторые сборы, будет постепенно увеличивать нагрузку и получать беговые упражнения на поле, что невозможно сделать в России в условиях зимы.

- Когда он сможет вернуться в общую группу?

- Пока не будем загадывать. Начнем работать на сборах и посмотрим, как будет реагировать его колено.

- У вас в команде есть система штрафов за лишний вес. Кого-то из игроков оштрафовали после отпуска?

- Если бы у нас была жесткая система и мы всех штрафовали, было бы замечательно. Но у нас тренерский штаб и медицинская служба более лояльно к этому относятся. Мы всегда даем ребятам какое-то время, чтобы привести себя в порядок. Пока штрафов не было. Мы замерили жировую ткань, высчитали процент, донесли информацию до футболистов и тренерского штаба. Будет смотреть в динамике на сборах, увеличивается этот процент или уменьшается.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Артамонов Никита Салтыков Бенхамин Гарре КрыльяСоветов ещё теги
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