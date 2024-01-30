Марат Быстров назвал большой плюс Ташуева как тренера

В прошлом сезоне грозненский «Ахмат» возглавил Сергей Ташуев. Сергей Абуезидович пришёл в клуб из столицы Чечни не с самого начала сезона, однако по его итогам грозненцы заняли пятое место турнирной таблицы, повторив рекорд.

Бывший защитник «Ахмата» Марат Быстров рассказал, в чём огромный плюс Ташуева как тренера для команды, в которую он приходит.

«Абуезидыч из тех, кто может прийти и встряхнуть команду. Он не мешал нам играть в футбол, не загонял в рамки. На поле мы чувствовали себя раскрепощенно — отсюда и результат. Но вдолгую его тренировок, к сожалению, не хватило», - вспоминает Быстров для портала Sport24.

Осенью прошлого года Ташуев пришёл в «Факел» и сразу дал результат – при нём воронежцы взлетели из зоны вылета в середину турнирной таблицы.