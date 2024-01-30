Пирожков: Карпин — аналог Моуринью в российском футболе

Футбольный комментатор Олег Пирожков рассказал, кто из российских тренеров похож на бывшего наставника «Ромы» Жозе Моуринью.

«Моуринью — харизматик. Это человек, который умудрялся, постоянно эпатируя, возбуждая публику, коллег, журналистов, быть любимым болельщиками. У нас есть аналог в российском футболе — это Валерий Карпин», — приводит слова Пирожкова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, такую харизму невозможно наработать, с этим нужно родиться.

Напомним, ранее португальский специалист был уволен с поста главного тренеры итальянской «Ромы». Что касается Карпина, то он продолжает трудиться на должности наставника «Ростова» и сборной России.