Легенда «Амкара» усилит тренерский штаб «КАМАЗа»

Легенда пермского «Амкара», в прошлом защитник и капитан команды Дмитрий Белоруков усилит тренерский штаб клуба Мелбет-Первой лиги – «КАМАЗа» из Набережных Челнов. Об этом сообщает журналист Сергей Ильёв.

«Завтра Белоруков летит с челнинцами на сбор в Турцию, где будет помогать Ильдару Ахметзянову», - пишет Ильёв в телеграм-канале.

Напомним, что Белоруков не один год вместе с «Амкаром» играл в Премьер-лиге и был одним из лидеров обороны некогда клуба элитного дивизиона. Последний год тренерской карьеры он самостоятельно возглавлял питерское «Динамо» из Второй лиги, ранее работал как тренер в системе бывшей пермской «Звезды» и пермского «Амкара».