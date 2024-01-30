Каррера: «Я бы с радостью вернулся на работу в Россию»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своей любви к России.

Итальянский специалист отметил, что у него остались прекрасные воспоминания о России: от победных матчей на поле до дружбы за его пределами.

«Я бы с радостью вернулся на работу в Россию! Не нужен паспорт, чтобы доказать любовь к этой стране, и тот факт, что я вернусь туда на работу, подтвердит это», - приводит слова Карреры Sport24.

Напомним, что Каррера возглавлял «красно-белых» с 2016 по 2018 год и смог привести команду к победе в Суперкубке России. На данный момент он находится без работы.