«Лацио» заинтересован в услугах нападающего самарских «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.

Как сообщает «Чемпионат», римский клуб готов заплатить за аргентинца восемь миллионов евро, однако официальное предложение пока не было сделано. Напомним, что «Крылья» купили игрока у аргентинского «Расинга» за 1,7 миллионов евро.

Контракт 23-летнего левого вингера с российской командой рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Гарре принял участие в 15 играх Российской премьер-лиги, в которых смог отметиться восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.