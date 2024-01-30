Агент подтвердил переход Айсауи в ЦСКА

Агент полузащитника команды «УМС Алжир» Сидахмеда Айсауи Анисс Бенчабане подтвердил переход своего клиента в московский ЦСКА.

«Переговоры завершены успешно. Защитник присоединиться к команде на следующей неделе, так как сейчас он на сборе с молодежной сборной Алжира», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Ранее СМИ сообщали, что столичный клуб заплатит за 19-летнего футболиста 140 тысяч евро, также команда из Алжира получит 25% от суммы перепродажи игрока.

Напомним, что в зимнее трансферное окно к ЦСКА присоединился нападающий Тамерлан Мусаев, а летом к «армейцам» присоединится защитник Данил Круговой.