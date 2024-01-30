«Сочи» объявил об уходе нападающего Луки Джорджевича. Сообщается, что трудовое соглашение с форвардом, которое было рассчитано до лета 2025 года, расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Черногорский футболист пополнил ряды сочинской команды в сентябре 2022 года и с тех пор принял участие в 31 игре во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде.

Напомним, что команду Роберта Морено в это трансферное окно покинули Кристиан Нобоа, Георгий Мелкадзе, Артур Мещаниннов, Иван Игнатьев и Иван Миладинович.

«Сочи» после первой части сезона Российской премьер-лиги занимает последнее место в турнирной таблице.