Рыскин: «Глушаков приехал в «Ростов» набирать форму»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос о том, будет ли клуб подписывать трудовой договор с экс-капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым.

«Глушаков приехал в «Ростов» набирать форму. Попросил главного тренера, тот пошел навстречу. Ничего дополнительного сказать вам не могу», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Напомним, первую половину сезона Глушаков провел в костромском «Спартаке», в футболке которого принял участие в семи матчах и записал на свой счет одну голевую передачу. На данный момент 37-летний хавбек является свободным агентом.

По итогам 18 туров «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 21 очко.